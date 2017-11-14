Сокровища ямальских недр. За 60 лет открыли более 200 месторождений

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского проходит выставка «Сокровища ямальских недр», посвященная 60-летию начала нефтегазовых разведочных работ на Ямале.

Она раскрывает основные этапы развития нефтегазодобывающей отрасли в округе посредством предметов историко-бытовой коллекции МВК: значков и сувениров, посвященных юбилейным датам в истории нефтегазового освоения ЯНАО, документов и грамот, карт нефтегазоносных участков, эстампов, образцов нефти, предметов геологов и редких фотографий.

Видеозона выставки предоставляет возможность для просмотра фильмов и роликов о ямальской нефтегазовой отрасли, происхождении нефти, топливно-энергетическом комплексе ЯНАО.

Начало развитию топливно-энергетического комплекса Полярного Урала было положено в 1958 году, когда в Салехарде создали окружную комплексную геологоразведочную экспедицию. Интенсивные поиски углеводородных месторождений дали положительный результат, и 14 апреля 1962 года в Тазовской тундре забил первый газовый фонтан. Названия небольших поселков, затерявшихся в бесконечных просторах тундры и тайги, - Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск теперь известны во всем мире.

На территории автономного округа открыли более 200 месторождений углеводородов. Ямал является одним из важнейших стратегических нефтегазоносных регионов России, который обеспечивает всю Россию и имеет возможность поставлять голубое топливо на экспорт, снабжая газом Европу. Экспозиция будет работать до конца апреля.