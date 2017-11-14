В Петербурге 75% жителей не берут больничный из-за гриппа и ОРВИ

Три четверти петербуржцев не берут больничный из-за гриппа и ОРВИ и переносят болезнь на ногах, сообщает пресс-служба СПбГУ. Таковы результаты исследования, проведенного в Северной столице социологами вуза.

По данным опроса, 75% жителей Петербурга не берут больничный из-за гриппа и ОРВИ, и только 41% заболевших перестает ходить на работу или учебу из-за страха заразить коллег.

На прием к врачу записываются 40% опрошенных, тогда как остальные предпочитают рецепту от специалиста самостоятельное лечение. При этом большинство считает народную медицину более эффективной, чем препараты из аптек.

Более 50% респондентов полагают, что прививка от гриппа безопасна, однако каждый четвертый считает ее неэффективной. Сделал же привику в этом сезоне только каждый десятый человек.

Всего за последние полгода гриппом и ОРВИ заболели 38% петербуржцев.

Напомним, на этой неделе количество обратившихся в больницу с симптомами гриппа и ОРВИ должно снизиться.