Правительство утвердило порядок установления бессрочной и заочной инвалидности

Российское правительство утвердило порядок установления бессрочной и заочной инвалидности, а также расширило перечень заболеваний, при которых можно получить инвалидность. Соответствующее постановление, [опубликованное] (http://government.ru/docs/32096/) на сайте правительства, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев

«В правила признания лица инвалидом внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры медико-социальной экспертизы в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании. Новации в правилах также касаются возможности внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена», — следует из документа.

На основании скорректированного перечня инвалидность может быть установлена при первичном освидетельствовании без указания срока переосвидетельствования, в том числе заочно, что позволит исключить возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалистов. Также специалисты при принятии решений по инвалидности будут учитывать проживание граждан в отдаленных и труднодоступных местностях.