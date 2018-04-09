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Правительство утвердило порядок установления бессрочной и заочной инвалидности
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Правительство утвердило порядок установления бессрочной и заочной инвалидности 

Rambler News Service + ещё 5 9 апреля 2018
Российское правительство утвердило порядок установления бессрочной и заочной инвалидности, а также расширило перечень заболеваний, при которых можно получить инвалидность. Соответствующее постановление, [опубликованное] (http://government.ru/docs/32096/) на сайте правительства, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«В правила признания лица инвалидом внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры медико-социальной экспертизы в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании. Новации в правилах также касаются возможности внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена», — следует из документа.
На основании скорректированного перечня инвалидность может быть установлена при первичном освидетельствовании без указания срока переосвидетельствования, в том числе заочно, что позволит исключить возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалистов. Также специалисты при принятии решений по инвалидности будут учитывать проживание граждан в отдаленных и труднодоступных местностях.
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