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Медведев сообщил о расширении перечня заболеваний для признания инвалидами

РИА Новости
Фото: РИА Новости

ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что новые изменения, внесенные в правила признания людей инвалидами, связаны с необходимостью расширения перечня заболеваний, а также упрощение процедуры установления инвалидности.

На совещании с вице-премьерами глава правительства напомнил, что в конце марта подписал постановление об изменении правил признания людей инвалидами.

"Во-первых, расширен перечень заболеваний и изменений, которые в организме происходят, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно. И во-вторых, при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться и их места проживания в отдаленных и труднодоступных местах", — сказал Медведев.

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