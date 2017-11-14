Научный подход, или как макароны помогут похудеть

Любители макарон теперь могут выдохнуть с облегчением и не беспокоится о наборе веса, ведь ученые доказали, что этот продукт может способствовать похудению. Оказывается, похудеть можно без отказа от углеводов, но среди них необходимо выбрать правильные продукты, например, макаронные изделия. Немногие способны отказать себе в углеводах и такая пища, по мнению ученых, привлекает человека благодаря некому “шестому чувству”. Считается, что ограничение в таких продуктах помогает похудеть, но недавние исследования показали, что, если в свой недельный рацион включить макароны, это, наоборот, благоприятно скажется на фигуре.Ученые организовали эксперимент, где оказались задействованы более 2,4 тысячи добровольцев, которые следовали диете с низким гликемическим индексом, но в то же время поглощали свыше трех порций пасты в течение недели. Макароны намного медленнее повышают содержание в крови сахара, нежели, к примеру, тот же белый хлеб. Вследствие эксперимента удалось узнать, что те, кто имел макароны в списке продуктов своей диеты, сбросили вес. Научные работники отметили, что во время эксперимента паста в рационе подопытных не отразилась на наборе веса и, кроме того, не отложилась в жирах, а некоторые участники даже сумели сбросить несколько кг. Благодаря своему исследованию эксперты подтвердили, что макароны вполне могут стать частью здорового питания.Однако следует учитывать, что во время эксперимента в основе диеты находились продукты с низким ГИ. Поэтому при поедании макаронных изделий следует отказаться от таких продуктов, как белый хлеб, если есть желание сбросить вес. Эксперты также отмечают, что похудеть можно даже поедая макароны, но при этом спортивная нагрузка должна быть настолько велика, чтобы организм сжигал больше калорий, чем получал.