В России рекордно упала смертность от туберкулеза
Фото: Парламентская газета
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает газета «Известия».
В частности, она снизилась на 17,3% относительно уровня 2016 года. Показатель составил 6,2 случая на 100 тысяч населения. Это стало рекордом за всё постсоветское время.
Больше всего показатель снизился в Архангельской области, Карелии и Рязанской области. При этом в пяти регионах смертность от туберкулеза осталась на уровне 2016 года, а в девяти — выросла. Больше всего смертность от данного заболевания выросла в Белгородской, Ярославской и Костромской областях.
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