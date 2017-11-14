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В России рекордно упала смертность от туберкулеза

Парламентская газета
Фото: Парламентская газета

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает газета «Известия».

В частности, она снизилась на 17,3% относительно уровня 2016 года. Показатель составил 6,2 случая на 100 тысяч населения. Это стало рекордом за всё постсоветское время.

Больше всего показатель снизился в Архангельской области, Карелии и Рязанской области. При этом в пяти регионах смертность от туберкулеза осталась на уровне 2016 года, а в девяти — выросла. Больше всего смертность от данного заболевания выросла в Белгородской, Ярославской и Костромской областях.

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