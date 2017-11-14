Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России

Отчет министерства здравоохранения России за 2017 год говорит о рекордном снижении смертности от туберкулеза. Если сравнивать показатель с предыдущим годом, зафиксировано снижение на 17,3%. Такого не было со времен распада Советского Союза, сообщила газета «Известия».

Показатель смертности от туберкулеза в 2017 году составил 6,2 случая на 100 тысяч населения. Положительная динамика в борьбе с опасным заболеванием отмечена в 71 субъекте Российской Федерации. В остальных положение осталось прежним или цифры оказались выше, пишет издание.

По словам главного фтизиатра министерства здравоохранения России Ирины Васильевой, в 2017 году также впервые за 16 лет отмечено снижение лекарственной устойчивости палочки туберкулеза.

Первичная заболеваемость туберкулезом в Московской области за 2017 год снизилась на 13,5%, об этом сообщил в конце марта министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.