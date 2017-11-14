Псковская область остаётся регионом с самой высокой смертностью в России

Самая высокая смертность в России по итогам 2017 года - в Псковской области, об этом сообщается в докладе Минздрава по итогам прошлого года. В регионе смертность составила 17,4 человека на тысячу населения. На втором месте - Новгородская область (17,1 человека на тысячу населения), на третьем - Тверская область (16,9 человека на тысячу населения).Наименьшая смертность в России - в Ингушетии (3,2 человека на тысячу населения), Чечне (4,6 человека на тысячу населения) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,9 человек на тысячу). Средний показатель по стране снизился на 3,9 процента и составил 12,4 человека на тысячу жителей.