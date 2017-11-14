Детская смертность снизилась в России на 35%, а младенческая ‐ на 36,5% за последние шесть лет, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства.

Он подчеркнул, что показатель смертности стал самым низким за всю историю. Причиной этого стало открытие 49 новых перинатальных центров. Премьер пообещал, что их строительство будет продолжено. Кабмин также разработал программу по строительству детских поликлиник. В течение трех лет на эти цели будет направлено по 10 миллиардов рублей в год.

При этом общая смертность снизилась на 6,8% благодаря модернизации системы экстренной помощи. В частности, смертность от инфарктов упала на 17%, а от инсультов — на 20%.

Медведев добавил, что высокотехнологичную помощь оказывают все областные центры. Кроме того, в России расширяется перечень медикаментов. Правительству удалось сдержать рост цен на лекарства, а в ряде случаев даже снизить их.

Ранее Дмитрий Медведев назвал причину повышения пенсионного возраста. По его мнению, это связано с увеличением продолжительности жизни.