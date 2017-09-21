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Борющийся с раком Успенский рассказал о разводе с третьей женой

Карельские вести
Фото: Карельские вести

Российский писатель и сценарист Эдуард Успенский последние несколько лет борется с раком и сейчас прикован к инвалидной коляске. В феврале он рассказал шоу Андрея Малахова, что проходит четвертый курс химиотерапии и врачи говорят о прогрессе в лечении. Уже болея, в 2011 году автор популярных детских книг развелся со своей третьей женой, Элеонорой Филиной. Писатель и его бывшая супруга рассказали журналистам свои версии этого личного события.

Интервью у Успенского в его коттедже под Троицком несколько дней записывали журналисты НТВ. В сюжете говорится, что согласился писатель неохотно, однако готовился к беседе как к важному событию. Запись растянулась на несколько дней — борющийся с болезнью сценарист уставал, и приходилось прерываться.

«У меня такое ощущение, что болезнь не простая… Кто-то, может, моя бывшая жена, она большая сволочь…», — цитирует телеканал Успенского в анонсе передачи. В самом сюжете закадровый голос описывает отношение писателя к Элеоноре — «сварливо, но с теплотой».

В выпуске передачи «Новые русские сенсации» Успенский рассказывает об отношениях со своими женами. Первая, Римма, по его словам, была психически неуравновешенная женщина — постоянно искала скандалов, «ревновала, подпаивала». У писателя сложилось впечатление, что она чувствовала себя хорошо, когда ей давалось испортить ему настроение.

Впрочем, у самого писателя характер довольно тяжелый, поделилась с журналистами Элеонора Филина и вторая, теперь уже и четвертая жена драматурга Елена Успенская. Писатель и Елена знают друг друга 38 лет, из них 22 года прожили в браке. Елена говорит, что их разлучница Элеонора не рассчитала силы, «не потянула этот характер каждый день рядом».

Элеонора в целом согласилась с этим. Она рада, что сейчас ее экс-супруг вместе с Еленой — она уверена, что они созданы для друга. У нее же с Успенским был больше творческий союз, от которого, по словам Элеоноры, она просто устала — после 10 лет была «вымотана».

«Жадностью, деспотизмом подтолкнул к уходу, — объяснила она расставание с Эдуардом Николаевичем в 2011 году. — Всё время давит, в напряжении, будто я все время виновата».

О бывшем муже Филина говорит без обиды, давая понять: он просто такой человек. Сам же Успенский заявил, что 50-летняя жена тогда бросила его в Германии, уехав к 19-летнему любовнику. Сам он до последнего любил ее и не хотел разводиться. Элеонора, к слову, роман с молодым человеком отрицает: говорит, ей этого не надо — она другой человек и теперь у нее «роман с творчеством». Обвинения Успенского она объяснила тем, что он якобы сам все придумал — и сам в это верит. Такую черту сказочника она, к слову, не считает плохой.

Сейчас за Эдуардом Успенским ухаживает его вторая жена — они снова расписались. Елена описывает это просто: «Нельзя бросить человека». По поводу развода она жалеет лишь, что тогда не получилась сделать это тихо-мирно: «Обидно, когда тебя обвиняют в том, чего ты никогда не делал и сделать не можешь. Вот от этого хочется отмыться, это неприятно».

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