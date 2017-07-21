Омская область получит 74 млн рублей на развитие паллиативной медпомощи
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам более четырёх миллиардов рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. Так, Омская область получит на эти цели 73,9 млн рублей.
Отметим, что в Омске действуют паллиативные отделения на базе больниц №17 и №9, а также детской больницы №4. Помимо этого, такие отделения работают в Черлакской и Кормиловской районных больницах. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что деньги направят на покупку лекарств и медицинского оборудования.
Добавим, что в 2018 году из регионального бюджета также выделят 112 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи
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