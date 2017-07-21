Более 35% записей на прием в поликлиники москвичи совершают через интернет

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Более 35% всех записей на прием в поликлиники происходит через интернет. С 2012 г. горожане более 102 млн раз воспользовались этой возможностью», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на прием можно также записаться по телефону, через инфоматы, стойку информации или непосредственно у врача в поликлинике.

«Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку. Однако не стоит забывать, что, если посетить врача не получается, нужно отменить запись, чтобы на прием могли попасть другие пациенты», - приводятся в материале слова министра правительства Москвы, главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Как подчеркнули в материале, работу городских поликлиник постоянно автоматизируют. Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) действует с 2011 г. В 2012 г. у горожан появилась возможность записываться к врачу онлайн. В электронный вид переведены услуга записи на прием, выписка рецептов и больничных листов. С начала 2014 г. московские врачи выдали более 45 млн электронных рецептов. На оформление такого рецепта тратится в семь раз меньше времени, чем на выписку назначения от руки.