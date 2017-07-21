 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Более 35% записей на прием в поликлиники москвичи совершают через интернет

Агентство «Москва»
Фото: Москва24

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Более 35% всех записей на прием в поликлиники происходит через интернет. С 2012 г. горожане более 102 млн раз воспользовались этой возможностью», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на прием можно также записаться по телефону, через инфоматы, стойку информации или непосредственно у врача в поликлинике.

«Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку. Однако не стоит забывать, что, если посетить врача не получается, нужно отменить запись, чтобы на прием могли попасть другие пациенты», - приводятся в материале слова министра правительства Москвы, главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Как подчеркнули в материале, работу городских поликлиник постоянно автоматизируют. Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) действует с 2011 г. В 2012 г. у горожан появилась возможность записываться к врачу онлайн. В электронный вид переведены услуга записи на прием, выписка рецептов и больничных листов. С начала 2014 г. московские врачи выдали более 45 млн электронных рецептов. На оформление такого рецепта тратится в семь раз меньше времени, чем на выписку назначения от руки.

Вас заинтересует
Помощь природы
Курение приводит к полноте
В городской больнице №52 стартовал донорский марафон
Клетка кипения, или Как заставить нейроны тянуться к теплу
Почему с инвалидов за обслуживание на дому взяли больше обычного?
Ученые обнаружили древние корни современных вирусов
Популярные вопросы
Юрий Котов
Хотел купить препарат галстена,так как испытываю плохое самочувствие, тошноту, боль в животе
3
ГалстенаОтзывыБолезниЛекарства
Читать дальше
Изольда Иванова
Как узнать, что ты беременна без теста в домашних условиях?
4
Беременность
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
12
Диета
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Маринэ Зарубина
Уколы красоты для лица
6
Польза от лекарствВред от лекарств
Читать дальше
Екатерина Иванова
Таблетки от цистита для женщин
2
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
395 ответов
Отзывы
234 вопроса
341 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Лекарства
255 вопросов
320 ответов
Галстена
6 вопросов
9 ответов
Беременность
100 вопросов
123 ответа
Диета
25 вопросов
63 ответа
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров