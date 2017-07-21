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В России появится лекарственное страхование

Парламентская газета
Фото: Парламентская газета

Регионы и федеральный Центр испытывают всё больше проблем с обеспечением льготников лекарствами. По оценкам экспертов, финансовое обеспечение сферы не достигает даже 50 процентов от реальной потребности. Среди способов решения проблемы Минздрав рассматривает запрет на монетизацию льгот на медикаменты и внедрение лекарственного страхования.

В системе лекарственного обеспечения зафиксирован перекос

«Даже федеральные льготники, среди которых инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны, испытывают сложности с получением лекарств. О региональных — и говорить нечего, здесь всё совсем плохо», — обрисовал ситуацию в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Депутат напомнил, что подавляющее большинство граждан, имеющих право на эту льготу на федеральном уровне, отказались от неё в пользу денег. «Получив вместо этого 826 рублей, в настоящее время они по сути покупают лекарства за свой счёт, — отметил Алексей Куринный. - На бесплатные лекарства продолжают претендовать около 20 процентов федеральных льготников. Но и их обеспечить всеми необходимыми препаратами на 826 рублей на человека в месяц невозможно. Средняя сумма, которая для этого необходима, начинается от двух тысяч рублей. В результате нужное лекарство человеку либо не выписывается, либо выписывается со скандалом, либо этот препарат невозможно получить в аптеке».

Алексей Куринный пояснил: для того чтобы обеспечить лекарствами тех, кто эту льготу не монетизировал, необходимо увеличить финансирование указанной статьи как минимум вдвое. «Но это невозможно, — пояснил он. — Параллельно придётся увеличивать и выплату тем, кто предпочёл вместо лекарств получать деньги. И для этого потребуется больше 100 миллиардов рублей».

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров напомнил, что фактически сумма расходов на федеральных льготников не увеличивалась семь лет — с 2010 года. За эти годы в системе произошёл существенный перекос. «В общей сложности тем, кто льготу монетизировал, выплачивается 80 миллиардов рублей. При этом лекарств такие пациенты закупают примерно на 10 миллиардов рублей. Всё остальное — 70 миллиардов рублей — нецелевое использование средств».

Просто так взять и отобрать у 10 миллионов человек по 800 рублей, бесспорно, будет очень спорным решением.

Парламентарии признают, что обвинять пенсионерку в том, что полученные деньги она потратила не на лекарства, а на продукты или коммунальные платежи, конечно, можно. Однако то, что она не получает необходимое ей лечение и государство в процесс уже никак не может вмешаться, безусловно, тревожит. «Очевидно, что в системе лекарственного обеспечения нужно находить новые решения», — признал Александр Петров.

Отменят ли монетизацию льгот?

В Минздраве анализируют как минимум два варианта решения этой проблемы — это запрет на монетизацию льгот на лекарства и переход к лекарственному страхованию. «Просто так взять и отобрать у 10 миллионов человек по 800 рублей, бесспорно, будет очень спорным решением, — признал Алексей Куринный. — Так что среди обсуждаемых предложений ведомства - запрет монетизации для вновь появляющихся льготников. Также осуждается вариант запретить «переходить» с лекарств на деньги тем, кто ранее уже совершил обратный переход, — с денег на лекарства».

Другой вариант — внедрение системы лекарственного страхования. В этом случае льготники также лишатся возможности получать вместо медикаментов выплаты. Зато право на бесплатные лекарства получат все граждане России. «Каждый человек, которому врач выпишет лекарство, сможет пойти в аптеку, его купить, а позже получить за это компенсацию, но по государственной оценке», — рассказал Александр Петров. То есть возмещать государство будет стоимость того препарата, который эксперты Минздрава признают оптимальным по соотношению «цена-качество». «Мы знаем, что цена лекарств в зависимости от производителя может отличаться в десятки раз, даже если качественная субстанция в них одинаковая», — отметил Александр Петров.

В том случае если пациент захочет купить дорогостоящий оригинальный препарат, то разницу в цене между рекомендованным препаратом и тем, что он выбрал, ему придётся доплатить самому.

Государство сдержит рост цен на лекарства

Впрочем, подобный переход — дело отнюдь не завтрашнего дня, отметили парламентарии. «В ближайшее время система лекарственного обеспечения не изменится, — сказал Александр Петров. — Сейчас активно обсуждается только одно изменение — перевод с 2019 года на федеральных уровень закупку лекарств для больных рядом орфанных заболеваний».

Довольно жёстко продолжает государство контролировать цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). «Цены на ЖНВЛП могут за год увеличиться процента на два, — сказал Александр Петров, — Хотя сейчас они даже падают. Лекарства, цены на которые государство не регулирует, могут подорожать на уровень инфляции».

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