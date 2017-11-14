Ученые доказали, что люди съедают много пластика

Исследователи сообщили, что им удалось доказать, что в пищу в современном мире постоянно попадает пластик. Как удалось узнать сайту МедикФорум, проводились тесты, которые доказали, что вместе с пластиковой упаковкой, пластик попадает в пищу.

Ранее считалось, что пластиковые контейнеры для еды и напитков достаточно безопасны, но последние исследования доказали, что не все так однозначно и они могут быть опасны и вредны для здоровья. Оказывается, очень маленькие частицы пластика могут появляться в воздухе с поверхности. Они попадают не только от пластиковой посуды, но также из окружения человека, это могут быть части бытовых приборов, мебели, тканей. Все это небезопасно для здоровья, поскольку может его отравлять.

Тесты были простыми — исследователи оставили чашки Петри, содержащие липкие ловушки пыли на столе рядом с обеденными тарелками в трех домах во время еды. Через некоторое время в этих чашках были обнаружены пластиковые волокна, которые осели в продукт из окружающей атмосферы.

В итоге было доказано, что человек проглатывает бесчисленное множество частиц пластика в год во время еды. При этом, влияние пластиковой посуды может быть недооценено, она также может влиять на состав продуктов и отравлять организм человека.

Ученые говорят о том, что с этим нужно бороться и стараться использовать меньше пластика в быту и, особенно, на кухне или в столовой.