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Британские эксперты не установили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей

BFM.RU
Фото: Карельские вести

Ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил руководитель лаборатории Портон-Даун, передает телеканал Sky News в Twitter.

Эксперты также не смогли установить страну происхождения вещества. При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок» (по британской терминологии). Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Тем временем британские врачи сообщили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший в результате инцидента в Солсбери, остается в критическом состоянии, его дочь Юлия — в стабильном.

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