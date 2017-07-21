Минздрав разработает порядок учета нуждающихся в обезболивании

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву РФ в течение трех месяцев создать порядок учета нуждающихся в обезболивании.

Ранее глава благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер отметила, что сейчас нет единой системы учета людей, нуждающихся в обезболивающих препаратах.

"От сегодняшнего дня давайте три месяца возьмем, чтобы разработать и утвердить такой порядок", — сказала Голодец на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Федермессер в свою очередь отметила, что нужно обратить внимание на неинвазивные обезболивающие средства.

"Неинвазивные средства, как правило, защищены от немедицинского использования, они неинтересны потенциальным наркоманам… у них значительно, благодаря тем изменениям в нормативную базу, упрощена система оборота, выписывания, назначения… это то, куда должен двигаться этот рынок", — сказала она.