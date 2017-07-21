В Москве пройдет серия мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья
Фото: Вечерняя Москва
Как сообщает портал столичного правительства, 6, 13, 20 и 27 апреля в Центрах здоровья поликлиник проведут дни открытых дверей, на которых можно будет пройти скриниговые обследования, а также прослушать лекции, посвященные профилактике различных заболеваний. Также с 6 по 27 апреля в столичных поликлиниках и школах пройдут лекции и беседы с участием врачей-специалистов. Большое число акций пройдет 6 апреля в главном здании Российского университета дружбы народов на юго-западе Москвы. Специалисты разных профилей проведут бесплатные обследования и консультация. Также все желающие смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ. Полный список площадок и мероприятий можно найти на сайте mos.ru.
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