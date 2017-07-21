 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

В Москве пройдет серия мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья

Авторадио
Фото: Вечерняя Москва

Как сообщает портал столичного правительства, 6, 13, 20 и 27 апреля в Центрах здоровья поликлиник проведут дни открытых дверей, на которых можно будет пройти скриниговые обследования, а также прослушать лекции, посвященные профилактике различных заболеваний. Также с 6 по 27 апреля в столичных поликлиниках и школах пройдут лекции и беседы с участием врачей-специалистов. Большое число акций пройдет 6 апреля в главном здании Российского университета дружбы народов на юго-западе Москвы. Специалисты разных профилей проведут бесплатные обследования и консультация. Также все желающие смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ. Полный список площадок и мероприятий можно найти на сайте mos.ru.

Вас заинтересует
Почему клетки, имея одинаковый генокод, работают по-разному
Чем нас лечат от бессонницы
Как питание влияет на лечение онкологии
Доказано продление жизни с помощью голодания
Найдена особенность мозга финансово успешных людей
Алтайский край получит 100 млн рублей на медпомощь тяжелобольным людям
Популярные вопросы
Юрий Котов
Хотел купить препарат галстена,так как испытываю плохое самочувствие, тошноту, боль в животе
3
ГалстенаОтзывыБолезниЛекарства
Читать дальше
Изольда Иванова
Как узнать, что ты беременна без теста в домашних условиях?
4
Беременность
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
12
Диета
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Маринэ Зарубина
Уколы красоты для лица
6
Польза от лекарствВред от лекарств
Читать дальше
Екатерина Иванова
Таблетки от цистита для женщин
2
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
395 ответов
Отзывы
234 вопроса
341 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Лекарства
255 вопросов
320 ответов
Галстена
6 вопросов
9 ответов
Беременность
100 вопросов
123 ответа
Диета
25 вопросов
63 ответа
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров