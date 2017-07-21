 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15% в январе-феврале

Агентство «Москва»
Фото: Вести Подмосковья

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15% за январь-февраль 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«По данным Росстата, за январь-февраль 2018 г. в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

В пресс-службе пояснили, что по данному показателю регион входит в десятку лучших в ЦФО.

«В Подмосковье мы давно и успешно боремся с младенческой смертностью. В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. Ежегодно порядка 90 тыс. детей рождаются в Московской области», - пояснил Д.Марков.

Министр также напомнил, что в прошлом году в Московской области открылись пять областных центров материнства и детства.

«В них оказывают помощь самого высокого уровня. Специалисты центров выхаживаю новорожденных с экстремально низкой массой тела - от 500 грамм. Учреждения располагают современным оборудованием, в их числе, рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам», - подчеркнул Д.Марков.

Вас заинтересует
6 апреля РУДН станет площадкой здоровья
Россельхознадзор разрешил ввоз птицы и яиц из еще одного региона Швеции
Потеря накоплений повышает риск смерти
Педагог-психолог развеял для студентов Югры «алкогольные мифы»
Смерть по убеждению. Почему ВИЧ-диссиденты отказываются верить в вирус?
9 случаев бешенства зарегистрировано в Удмуртии с начала 2018 года
Популярные вопросы
Юрий Котов
Хотел купить препарат галстена,так как испытываю плохое самочувствие, тошноту, боль в животе
3
ГалстенаОтзывыБолезниЛекарства
Читать дальше
Изольда Иванова
Как узнать, что ты беременна без теста в домашних условиях?
4
Беременность
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
12
Диета
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Маринэ Зарубина
Уколы красоты для лица
6
Польза от лекарствВред от лекарств
Читать дальше
Екатерина Иванова
Таблетки от цистита для женщин
2
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
395 ответов
Отзывы
234 вопроса
341 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Лекарства
255 вопросов
320 ответов
Галстена
6 вопросов
9 ответов
Беременность
100 вопросов
123 ответа
Диета
25 вопросов
63 ответа
Польза от лекарств
103 вопроса
171 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров