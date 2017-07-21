Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15% в январе-феврале

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15% за январь-февраль 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«По данным Росстата, за январь-февраль 2018 г. в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

В пресс-службе пояснили, что по данному показателю регион входит в десятку лучших в ЦФО.

«В Подмосковье мы давно и успешно боремся с младенческой смертностью. В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. Ежегодно порядка 90 тыс. детей рождаются в Московской области», - пояснил Д.Марков.

Министр также напомнил, что в прошлом году в Московской области открылись пять областных центров материнства и детства.

«В них оказывают помощь самого высокого уровня. Специалисты центров выхаживаю новорожденных с экстремально низкой массой тела - от 500 грамм. Учреждения располагают современным оборудованием, в их числе, рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам», - подчеркнул Д.Марков.