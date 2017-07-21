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В Карелии ввели карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ

РИА Новости
Фото: РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения гриппа и ОРВИ, вводятся в Карелии, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения за прошедшую неделю в целом по республике выше уровня эпидемического порога на 77,2%, зарегистрированы 9125 случаев. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах и составляет: 23,6% у детей 0-2 лет, 60,1% — у детей 3-6 лет, 37,4% — у школьников, 69,8% — у взрослых. Циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) pdm2009, гриппа В и прочие респираторные вирусы (RS-вирусы, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, коронавирусы).

В настоящее время закрыты на карантин 11 классов в трёх школах города Петрозаводска и 8 групп в четырёх детских садах республики (Петрозаводск, Суоярвский и Прионежский районы). Полностью закрыта на карантин школа № 2 в городе Кемь.

"С целью предотвращения массового распространения гриппа на территории республики, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией, предотвращения летальных исходов и групповых заболеваний издано постановление главного государственного санитарного врача от 2 апреля 2018 года "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории республики Карелия в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом", — говорится в сообщении.

Ведомство со 2 апреля рекомендует ограничить проведение в образовательных и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, функционирование фильтров в амбулаторно-поликлинических учреждениях с разделением потоков пациентов с признаками гриппа и ОРВИ.

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