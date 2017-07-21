Киндер-сюрприз: как дети изменят ваши привычки

Несмотря на все убеждения друзей и родных, что дети - цветы жизни, вы все еще сомневаетесь, нужны вам эти цветы или нет. Мы составили для вас шуточный (все-таки 1 апреля) список признаков, которые говорят о том, что с потомством лучше повременить, дабы не нарушать свое уютное счастье или, по-модному, хюгге.