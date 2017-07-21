 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Киндер-сюрприз: как дети изменят ваши привычки

Eva.ru
Фото: Eva.ru

Несмотря на все убеждения друзей и родных, что дети - цветы жизни, вы все еще сомневаетесь, нужны вам эти цветы или нет. Мы составили для вас шуточный (все-таки 1 апреля) список признаков, которые говорят о том, что с потомством лучше повременить, дабы не нарушать свое уютное счастье или, по-модному, хюгге.

Вас заинтересует
Лучшее за день. 1 апреля
Найдена убивающая комаров таблетка
Скончался Риос Монтт
Беспричинный смех может быть симптомом болезни
Смоделированы колебания мозга при сотрясении
Борнавирусы опасны для человека и вызывают воспаление мозга
Популярные вопросы
Юрий Котов
Хотел купить препарат галстена,так как испытываю плохое самочувствие, тошноту, боль в животе
3
ГалстенаОтзывыБолезниЛекарства
Читать дальше
Изольда Иванова
Как узнать, что ты беременна без теста в домашних условиях?
4
Беременность
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
12
Диета
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Екатерина Иванова
Таблетки от цистита для женщин
2
Болезни
Читать дальше
Инна Милая
Какие таблетки от курения лучше помогают?
10
ОтзывыПольза от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
395 ответов
Отзывы
234 вопроса
341 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
255 вопросов
320 ответов
Галстена
6 вопросов
9 ответов
Операция
10 вопросов
14 ответов
Беременность
100 вопросов
123 ответа
Польза от лекарств
103 вопроса
170 ответов
Лекарства
255 вопросов
320 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров