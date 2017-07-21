В Тюменской области из-за распространения ОРВИ закрывают на карантин школы и детсады
Фото: Vladnews.ru
Ряд общеобразовательных учреждений в Тюменской области закрывают на карантин, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. С 19 по 25 марта с жалобами на температуру, кашель, насморк и головную боль обратились 16,5 тыс. человек, из них 10,5 тыс. — жители Тюмени. В основном это дети.
Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, большинству обратившихся диагностировали ОРВИ.
В регионе полностью закрыты на карантин одна школа и один детсад.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре зафиксировали вспышку гриппа и ОРВИ в 29 регионах России.
Также progorod43.ru сообщало, что в Кировской области отмечен скачок заболеваемости пневмонией.
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