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В Тюменской области из-за распространения ОРВИ закрывают на карантин школы и детсады

RT на русском
Фото: Vladnews.ru

Ряд общеобразовательных учреждений в Тюменской области закрывают на карантин, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. С 19 по 25 марта с жалобами на температуру, кашель, насморк и головную боль обратились 16,5 тыс. человек, из них 10,5 тыс. — жители Тюмени. В основном это дети.

Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, большинству обратившихся диагностировали ОРВИ.

В регионе полностью закрыты на карантин одна школа и один детсад.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре зафиксировали вспышку гриппа и ОРВИ в 29 регионах России.

Также progorod43.ru сообщало, что в Кировской области отмечен скачок заболеваемости пневмонией.

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