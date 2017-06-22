Минздрав сообщит россиянам о предельных ценах на жизненно важные лекарства
Фото: ТАСС
В России разрабатывается алгоритм, который позволит потребителю получить информацию о предельной отпускной цене на лекарство, если оно включено в перечень жизненно необходимых препаратов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минздрава.
"Разрабатывается алгоритм, который позволит потребителю получить информацию о предельной отпускной цене на приобретаемый лекарственный препарат в случае, если он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и направить в надзорный орган сообщение о нарушении при ее превышении", - заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в России рекордно выросла доля отечественных жизненно важных лекарств.
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