В Краснодаре оценили ситуацию с наркотиками

На заседании краевой антинаркотической комиссии принял участие заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. Как сказал заместитель губернатора Кубани, председатель краевой антинаркотической комиссии Николай Долуда, в прошлом году в 4 раза снизилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – в полтора раза меньше по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба города.

Недавно начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский заявил, что преступность снизилась на 5,4 %. Отчет о деятельности полиции за прошлый год был зачитан 28 марта на сессии заксобрания.

Косенко поручил активизировать профилактическую антинаркотическую работу в молодежной среде, особенно – в средних специальных учебных заведениях. В ходе заседания отметили, что в прошлом году на 76 % снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Из незаконного оборота изъято более 301 кг наркотиков.

Также в 2017 году в в регионе выявили 276 правонарушений, связанных с незаконным оборотом спирта и спиртосодержащей продукции. Было наложено штрафов на общую сумму свыше 52 миллионов рублей.

Состояние наркоситуации в Краснодаре было оценено как удовлетворительное, есть положительная динамика в сравнении с 2016 годом. Снизилась доля потребителей токсических веществ до 7,7 %. также в столице Кубани было проведено более 400 профилактических антинаркотических молодежных мероприятий.