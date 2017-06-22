Россиян предупредили об «инфекционных» сладостях

Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей в интернете. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время люди, не зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, продают в интернете кондитерские изделия, которые готовят сами. Между тем продавцы и их сладости не проходят контрольно-надзорных мероприятий, так как люди не уведомляют Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности.

В связи с этим изготовление и продажа данных сладостей несет «высокие санитарно-эпидемиологические риски». Так, они могут стать причиной инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем, например, дизентерии, сальмонеллеза, гепатита А, ротовирусной и стафилококковой инфекций, а также аллергических реакций.

Ведомство отметило, что при производстве кондитерских изделий в домашних условиях значительно сложнее обеспечить соблюдение санитарных требований, в связи с чем риски значительно увеличиваются.