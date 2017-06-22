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Госдума выступила против продажи лекарств в супермаркетах

РИА Новости
Фото: РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государственная дума выступает против законопроекта по продаже лекарств в супермаркетах, сказал депутат Александр Петров на коллегии Росздравнадзора.

"По продаже лекарственных препаратов в супермаркетах — мы против, у нас достаточно аптек, которые имеют возможность продавать, у нас нет жалоб населения о том, что они не могут дойти до аптеки. Решение проблемы по дистанционной (продаже) снимет окончательно этот вопрос", — сказал Петров.

Он отметил, что законопроект о дистанционной продаже лекарств дума поддерживает, но пока не закончена дискуссия о рецептурных препаратах.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ подготовил законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность.

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