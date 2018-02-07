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Ученые рассказали о глобальных последствиях перехода на вегетарианскую пищу

РИА "ФедералПресс"
Фото: РИА "ВистаНьюс"

Переход всех жителей США на вегетарианство сильно сократит земельные ресурсы, снизит нагрузку на природу и экологию, пишет N + 1.Ученые подсчитали, что для получения 4 граммов белка из говядины нужно потратить столько же земельных ресурсов, сколько и для получения 100 граммов растительного белка. Последние по большей части превосходят животные аналоги по содержанию клетчатки, углеводов, β-каротина, натрия, витаминов A, B и C и других полезных элементов.

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