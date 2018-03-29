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Росздравнадзор рассказал о динамике цен на лекарства в 2017 году 

RT на русском + ещё 1 29 марта 2018
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения представила отчёт, в котором указана динамика цен на лекарства в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизилась, а вот цены на остальные медикаменты повысились.
«В 2017 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизился в целом по России на 1,8%. Цены на лекарственные препараты, не включённые в перечень ЖНВЛП, в 2017 году повысились на 9,3%», — указывается в отчёте ведомства.
В январе руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств.
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