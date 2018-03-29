Росздравнадзор рассказал о динамике цен на лекарства в 2017 году

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения представила отчёт, в котором указана динамика цен на лекарства в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что стоимость лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизилась, а вот цены на остальные медикаменты повысились.

«В 2017 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизился в целом по России на 1,8%. Цены на лекарственные препараты, не включённые в перечень ЖНВЛП, в 2017 году повысились на 9,3%», — указывается в отчёте ведомства.