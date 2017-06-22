В Петербурге младшеклассники будут отдыхать на неделю дольше из-за гриппа

В Петербурге продлили весенние каникулы для учеников младших классов школ, передает MR7.ru. Дети будут отдыхать на одну неделю дольше – до 9 апреля.

Такое решение было принято из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

Каникулы увеличили для учащихся 1-4 классов. Дети из средних и старших классов вернутся к учебе согласно расписанию – 2 апреля.

Напомним, школьные каникулы в Петербурге начались на неделю раньше запланированного срока. Из-за эпидемии гриппа учеников отпустили по домам уже 21 марта.