В Петербурге младшеклассники будут отдыхать на неделю дольше из-за гриппа
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге продлили весенние каникулы для учеников младших классов школ, передает MR7.ru. Дети будут отдыхать на одну неделю дольше – до 9 апреля.
Такое решение было принято из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.
Каникулы увеличили для учащихся 1-4 классов. Дети из средних и старших классов вернутся к учебе согласно расписанию – 2 апреля.
Напомним, школьные каникулы в Петербурге начались на неделю раньше запланированного срока. Из-за эпидемии гриппа учеников отпустили по домам уже 21 марта.
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