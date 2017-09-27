Ученые создали зубной датчик, контролирующий питание

Ученые из Университета Тафтса в США изобрели компактный сенсор, прикрепив который на зуб, можно определять содержание глюкозы, соли, спирта и других веществ в еде и напитках, которые употребляет человек. Устройство передает собранные данные при помощи пассивной антенны. О результатах работы исследователи рассказали в журнале Advanced Materials.

По словам ученых, сведения об употребляемой человеком пище позволяют лучше понять ее влияние на организм и даже выявить ряд заболеваний. В этом специалистам помогают специальные сенсоры, которые должны быть биосовместимыми и компактными. Отмечается, что в такие миниатюрные датчики крайне затруднительно установить емкий аккумулятор, поэтому они нередко получают энергию от внешнего источника.

Компактный зубной сенсор, разработанный инженерами под руководством Фьоренцо Оменетто из Университета Тафтса, также работает от внешнего радиопередатчика. Как уточнили его создатели, сенсор имеет вид квадратной рамки со стороной два или три миллиметра. Трехслойная рамка состоит из двух разомкнутых кольцевых резонаторов из золота, а также промежуточного слоя из гидрогеля или шелка.

Разработчики пояснили, что внешние слои зубного датчика резонируют от радиосигнала, причем резонансная частота зависит от расстояния между ними. При попадании на сенсор растворов разных веществ средний слой утолщается, меняя резонансную частоту и амплитуду сигнала.

Ученые уже провели ряд тестирований с участием добровольцев. Закрепив датчики на их зубах, удалось получить данные о составе употребляемой пищи, подтвердив тем самым работоспособность сенсоров. Кроме того, по словам ученых, если в качестве среднего слоя в сенсоре используется гидрогель, можно определить изменения в pH и температуре вокруг сенсора.