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Интерьеры московских поликлиник оформят в едином стиле

Авторадио
Фото: РИАМО

Как сообщил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей Погонин, приведение всех городских медучреждений к единому оформлению планируется осуществить за пять лет. В новом дизайне поликлиник будет преобладать синий цвет и его оттенки. Все отделения больниц будут оформлены в разных цветах, что поможет пациентам ориентироваться внутри поликлиники. При создание единого дизайна использовали элементы из трех концепций, выбранных москвичами в проекте «Активный гражданин».

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