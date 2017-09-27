Интерьеры московских поликлиник оформят в едином стиле

Как сообщил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей Погонин, приведение всех городских медучреждений к единому оформлению планируется осуществить за пять лет. В новом дизайне поликлиник будет преобладать синий цвет и его оттенки. Все отделения больниц будут оформлены в разных цветах, что поможет пациентам ориентироваться внутри поликлиники. При создание единого дизайна использовали элементы из трех концепций, выбранных москвичами в проекте «Активный гражданин».