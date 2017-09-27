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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Подмосковье остается ниже эпидпорога на 7,7%

Агентство «Москва»
Фото: Вести Воронеж

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Московской области остается ниже эпидемического порога на 7,7%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В период с 17 по 23 марта 2018 г. (12 неделя) на территории Московской области зарегистрировано 65 тыс. 194 случая заболеваний ОРВИ, среди детей до 14 лет – 39 тыс. 927 случаев заболеваний ОРВИ. Зарегистрировано 28 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 11 случаев. Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 12 неделе 2018 г. ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 7,7%, среди детей до двух лет ниже на 45,5%. В возрастной группе от трех до шести лет показатель заболеваемости ниже на 28,9%, среди детей от семи до 14 лет ниже на 24,6%, а в возрастной группе от 15 лет и старше данный показатель ниже порогового уровня на 20,3%», - говорится в сообщении.

Как уточняется, по совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 13 муниципальных образованиях: в рабочем поселке Серебряные Пруды на 78,7%, в Наро-Фоминском районе на 39,4%, в городском округе Подольск на 30,5%, в Дмитровском районе на 30,4%, в Пушкинском районе на 29,4%, в городском округе Мытищи на 27,8%, в городском округе Звенигород на 22,6%, в Чеховском районе на 20,7%, в Солнечногорском районе на 11,3%, в Павлово-Посадском районе на 5,8%, в Ленинском районе на 3,9%, в Красногорском районе на 3,6%, в Ногинском районе на 3,5%.

В пресс-службе также пояснили, что в возрастной группе до двух лет превышение пороговых уровней отмечено в 11 муниципальных образованиях: в городском округе Жуковский на 75,0%, в рабочем поселке Серебряные Пруды на 61,8%, в городском округе Мытищи на 40,7%, в Солнечногорском районе на 39,7%, в городском округе Звенигород на 24,7%, в Дмитровском районе на 16,7%, в городском округе Подольск на 14,8%, в Каширском районе на 11,3%, в Наро-Фоминском районе на 7%, в Ступинском районе на 6,5%, в Красногорском районе на 2%.

Также добавляется, что среди детей от трех до шести лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в шести муниципальных образованиях: в рабочем поселке Серебряные Пруды на 54,1%, в городском округе Звенигород на 29,3%, в Солнечногорском районе на 25,2, в городском округе Мытищи на 23,2%, в Дмитровском районе на 5,2%, в Красногорском районе на 4,8%.

Среди детей от семи до 14 лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в шести муниципальных образованиях: в рабочем поселке Серебряные Пруды на 52,4%, в Наро-Фоминском районе на 29,1%, в городском округе Подольск на 28,0%, в Клинском районе на 26,2%, в Пушкинском районе на 25,2%, в Шатурском районе на 6,8%.

В возрастной группе от 15 лет и старше превышений пороговых уровней зарегистрировано в восьми муниципальных образованиях: в рабочем поселке Серебряные Пруды на 57,4%, в Чеховском районе на 38,2%, в Наро-Фоминском районе на 29,4%, в городском округе Химки на 24,8%, в Дмитровском районе на 23,5%, в Ногинском районе на 10,1%, в Ленинском районе на 8,7%, в городском округе Мытищи на 6,8%.

«В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ было закрыто 32 группы в 27 ДОУ (в Серпуховском, Ногинском, Люберецком районах, городском округе Электрогорск, Подольск, Химки, Лобня, Долгопрудный, Ивантеевка) и два класса в двух СОШ (в городском округе Электрогорск, Балашиха). В Серпуховском районе полностью приостановлен образовательный процесс в МДОУ центр развития ребенка детский сад №34 «Звездочка», - резюмировали в ведомстве.

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