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Грипп и ОРВИ: в центральных регионах России превышен эпидемический порог

РИА Новости
Фото: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в ряде регионов центральной части России на 10-67%, сообщают региональные управления Роспотребнадзора.

Тульская облшасть

В Тульской области на минувшей неделе зарегистрировано 13 804 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. В связи с ростом заболеваемости в школах региона были перенесены весенние каникулы, полностью на карантин ушли три детских сада.

"Показатель 92,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 66,8% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп, в том числе детей 0-2 года – на 11,3%, детей 3-6 лет — на 28,9%, детей 7-14 лет – на 20,4%, взрослых – на 93,4%", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

В самой Туле за неделю зарегистрировано 7446 случаев заболеваний, что выше порога на 84,9%. В Алексинском, Кимовском и Щекинском районах области показатели заболеваемости превысили среднеобластной на 8-17%.

Тверская область

В Тверской области с начала эпидсезона заболеваемости ОРВИ и гриппом (с сентября 2017 года) зарегистрировано более 226 тысяч больных. Как отмечает управление Роспотребнадзора региона, этот показатель не превышает среднемноголетних значений.

"В целом по области на 12-й календарной неделе заболеваемость инфекциями верхних и нижних дыхательных путей превысила на 10,6% недельный расчетный эпидемический порог за счет возрастной группы лиц 15 лет и старше", — говорится в сообщении управления.

По Твери заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога, а наибольший уровень заболеваемости отмечается в Весьегонском, Лесном, Кашинском, Бельском, Андреапольском районах.

Воронежская область

"За неделю наблюдения обратились за медицинской помощью в области 13 462 больных, в том числе детей до 14 лет – 8163, что на 16% выше эпидпорога. Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 60,6%", — информирует региональное управление Роспотребнадзора.

В самом Воронеже заболели 9917 человек, в том числе 6047 детей до 14 лет. Эпидпорог в областном центре превышен на 23,2%. Дети до 14 лет составили 61% от общего числа заболевших гриппом и ОРВИ. Чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости, мэрия города отправила школьников на каникулы с 22 марта — на три дня раньше срока.

Калужская область

В Калужской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 10 216 человек и 41 — гриппом, что выше уровня предыдущей недели на 20%.

"В Людиновском районе один случай гриппа закончился летально. Областной показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговые значения (+43,7%) и составил 101,1 на 10 тысяч населения", — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В самой Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысил эпидемический порог на 63,3%. В областном центре зарегистрировано 5662 случая ОРВИ.

За неделю с гриппом и ОРВИ в стационары области были госпитализированы 159 больных. Учебный процесс был приостановлен в 12 классах шести школ, три школы полностью ушли на карантин.

Владимирская область

Во Владимирской области за прошедшую неделю заболели 12,6 тысячи человек, в том числе — 7963 ребенка.

"Превышение пороговых показателей на 19,3% регистрируется в возрастной категории от 3-6 лет и на 12,3% в возрастной категории от 15 лет и старше. Превышение недельного эпидпорога по совокупному населению области составляет 15,4%", — информирует областное управление Роспотребнадзора.

В самом Владимире заболели гриппом и ОРВИ 4162 человека, в том числе 2866 детей. Превышение недельного эпидпорога составило 1,5%. Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, Кольчугинском, Муромском, Киржачском районах области.

Ивановская область

На территории Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 7,87% ниже уровня эпидемического порога. По данным управления Роспотребнадзора по региону, заболели 7552 человека.

"В городе Иваново на 12-й неделе зарегистрировано 5284 случая ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 17,91%. Превышение порогового показателя заболеваемости в городе отмечено среди лиц в возрасте с 15 лет и старше на 13,11% и среди детей в возрастной группе 0-2 лет на 10,86%", — говорится в сообщении.

В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в пяти классах четырех школ Иваново и Кинешмы.

Липецкая область

"В целом по области за неделю 19-25 марта было зарегистрировано 9311 случаев ОРВИ и гриппа (в том числе 132 случая гриппа), среди обратившихся за медицинской помощью 71,2% составили дети в возрасте до 14 лет. Показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги среди совокупного населения на 28%", — сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В области из-за ОРВИ частично приостановлены занятия в 34 классах 16 школ.

Сотрудник пункта вакцинации против гриппа у станции метро "Козья слобода" в Казани. 28 сентября 2017

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