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Власти Самарской области рекомендовали школам досрочно уйти на каникулы 

ТАСС + ещё 2 22 марта 2018
САМАРА, 22 марта. /ТАСС/. Минобрнауки Самарской области рекомендовало школам региона досрочно отпустить учащихся на весенние каникулы в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
"В образовательные учреждения разослана рекомендация областного минобрнауки досрочно отпустить школьников на весенние каникулы длительностью не менее 10 дней. Каждая школа принимает решение о досрочном начале каникул самостоятельно, в зависимости от сложившейся эпидемической ситуации", — сообщили в пресс-службе.
По плану весенние каникулы в этом году должны были пройти с 26 марта по 1 апреля.
По данным областного управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю в регионе зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 26,2% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение недельных эпидемических порогов по области наблюдается среди детей и подростков. На прошлой неделе полностью закрыли три дошкольных учреждения, частично приостановили образовательный процесс в 90 классах 32 школ и 12 группах 10 дошкольных учреждений.
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Новости , Образование , Общество , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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