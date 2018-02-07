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Более 45 тыс. школьников Липецка с 23 марта уйдут на карантин из-за ОРВИ и гриппа

ТАСС
Фото: otr-online.ru

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Свыше 45 тыс. учащихся более чем из 60 школ Липецка с 23 марта уйдут на недельный карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом в среду сообщила ТАСС глава пресс-службы городской администрации Ирина Соколова.

"На карантин по рекомендации Роспотребнадзора по Липецкой области из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом уходят с 23 марта все школы Липецка. Предполагается, что выйдут ученики на занятия уже после весенних каникул - 2 апреля", - сказала Соколова.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в регионе по итогам последней недели эпидпорог по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям превысили в 1,4 раза, среди детей до 14 лет - в 1,5 раза. "Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа", - отметили в ведомстве.

В Липецке насчитывается свыше 60 средних общеобразовательных школ, в которых обучаются более 45 тыс. детей. С сентября в Липецкой области прививки от гриппа получили 38,1% населения, или 440 тыс. человек, в том числе более 150 тыс. - дети.

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