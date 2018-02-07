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BIOCAD открыла лабораторию для разработки биологических лекарственных препаратов

Lenta.ru
Фото: Lenta.ru

Биотехнологическая компания BIOCAD в одном из своих R&D центров, расположенном в поселке Любучаны Московской области, открыла новую лабораторию, где планируется применение уникальных технологий при разработке биологических лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Сумма инвестиций в оснащение лаборатории составила более 70 миллионов рублей.

Благодаря открытию новой лаборатории, в компании двукратно увеличивается количество получаемых стабильных моноклональных клеточных линий. Использование новых подходов и инновационного оборудования позволит вдвое сократить время их получения и стоимость разработки. Кроме того, планируется увеличение количества рабочих мест в исследовательском блоке компании, а выделенные на его модернизацию ресурсы позволят подготовить новых высококлассных специалистов в области клеточной биотехнологии и инженерии клеток.

Моноклональные антитела широко используются в качестве лекарственных средств для таргетной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Речь идет о препаратах нового поколения, идущих на смену выведенным компанией BIOCAD на рынок трастузумабу, ритуксимабу, бевацизумабу и инфликсимабу.

Специализированная автоматическая система фотовизуализации клонов, которой оснащена новая исследовательская площадка российского производителя, предназначена для создания стабильных клеточных линий, в том числе с целью производства моноклональных антител, она обеспечивает быстрый и надежный контроль их качества. Данная система фиксирует и анализирует все ключевые этапы получения клеточных линий. Формат обработки этих данных построен таким образом, чтобы обеспечить документированное доказательство моноклональности линий, которое должно облегчить регистрацию разрабатываемых препаратов на высокорегулируемых рынках США и стран Евросоюза. Лабораториями подобного класса располагают пока только передовые иностранные компании, среди российских компаний BIOCAD — пионер.

В 2016-2017 годах BIOCAD подписал соглашения на поставку в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии препаратов, полученных на основе моноклональных антител, таких как трастузумаб, применяющийся в терапии рака молочной железы и ритуксимаб, эффективный при В-клеточных лимфомах и лейкозах. Общая сумма международных долгосрочных контрактов BIOCAD, по собственным данным, в 2016 г. достигла 850 миллионов долларов. Доля BIOCAD в госзакупках России лекарственных средств в 2017 году, согласно данным аналитической компании IMS Health, составила 4,2 процента при выручке 15,66 миллиарда рублей, в общем объеме которой доля моноклональных препаратов превысила 60 процентов.

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