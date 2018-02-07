Онкология войдет в перечень специальностей для получения статуса "Московский врач"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы расширят перечень специальностей для получения статуса "Московский врач", добавив к имеющимся пятнадцати позициям "Онкологию", "Скорую медицинскую помощь" и "Гастроэнтерологию". Об этом в среду сообщил журналистам заммэра столицы Леонид Печатников.

"Департаментом здравоохранения Москвы планируется расширение перечня специальностей, по которым присваивается данный статус. Рассматривается "Стоматология", "Онкология", "Скорая медицинская помощь", "Гастроэнтерология", "Клиническая лабораторная диагностика", - сказал он.

В настоящее время статус присваивается по 15 наиболее востребованным специальностям: "Терапия", "Хирургия", "Неврология", "Эндокринология", "Педиатрия", "Общая врачебная практика", "Лучевая диагностика", "Кардиология", "Акушерство и гинекология", "Урология", "Травматология", "Анестезиология и реаниматология", "Оториноларингология", "Дерматовенерология", "Психиатрия". Получившим статус врачам выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Участие в проекте - бесплатное и добровольное.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что в России надо реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Для реализации этой задачи президент предложил привлечь "отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека".

Кроме того, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала онкологию абсолютным приоритетом на 2018 год. По ее словам, на 2018 год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе паллиативной. В программе государственных гарантий также заложено существенное увеличение финансирования онкологии.