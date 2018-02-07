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Смерти нет: пугающая правда от американских ученых

Don't Panic
Фото: Don't Panic

Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест, опубликовал исследование о смерти. Точнее, в работе профессора медицины говорится как раз о том, что никакой смерти не существует — человек просто переходит в параллельный мир.

Такой вывод Ланц сделал исходя из теории биоцентризма, согласно которой смерть — всего лишь иллюзия нашего сознания.

Собственно, жизнь в свою очередь также является всего лишь иллюзией. Все, что окружает человека, создает его сознание и это не лишено смысла.

Роберт Ланц полагает, что сознание просто ассоциирует конец жизни с остановкой работы внутренних органов. На самом же деле, сознание не угасает, а продолжает работать, но уже в другом мире.

Надо заметить, что в физике теория о бесконечном числе Вселенных существует уже очень давно. Многие физики (Альберт Эйнштейн в том числе) рассматривали эту теорию вполне допустимой — а значит, Роберт Ланц может быть прав.

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