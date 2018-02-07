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Воронежских школьников досрочно отправят на каникулы

АиФ
Фото: АиФ

Весенние каникулы у воронежских школьников начнутся на три дня раньше, об этом сообщили в городском управлении образования молодежной политики.

По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора каникулы в школах начнутся с 22 марта и продлятся до 1 апреля. Кроме того, в городе отменили все культурно-досуговые и спортивно-массовые события с участием детей.

«Данные меры помогут предотвратить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста», - сообщили в ведомстве.

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