Воронежских школьников досрочно отправят на каникулы
Фото: АиФ
Весенние каникулы у воронежских школьников начнутся на три дня раньше, об этом сообщили в городском управлении образования молодежной политики.
По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора каникулы в школах начнутся с 22 марта и продлятся до 1 апреля. Кроме того, в городе отменили все культурно-досуговые и спортивно-массовые события с участием детей.
«Данные меры помогут предотвратить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста», - сообщили в ведомстве.
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