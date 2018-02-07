Семерым новгородцам диагностировали свиной грипп
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Роспотребнадзоре сообщили, что сначала со свиным гриппом была госпитализирована женщина, пишут «Невские новости». Далее были доставлены в больницу все, кто контактировал с больной. Медицинское учреждение было закрыто на карантин.
Ранее главный педиатр региона Ирина Истомина сообщила, что в Новгородской области отмечается спад заболеваемости внебольничной пневмонией среди школьников.
Фото: архив ФедералПресс
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