Семерым новгородцам диагностировали свиной грипп

В Роспотребнадзоре сообщили, что сначала со свиным гриппом была госпитализирована женщина, пишут «Невские новости». Далее были доставлены в больницу все, кто контактировал с больной. Медицинское учреждение было закрыто на карантин.

Ранее главный педиатр региона Ирина Истомина сообщила, что в Новгородской области отмечается спад заболеваемости внебольничной пневмонией среди школьников.

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