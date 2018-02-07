Артисты районного дома культуры выступили с концертом на избирательных участках Нагатинского затона

Артисты дома культуры «Нагатино» выступили на избирательных участках района в день выборов президента, 18 марта.

- В мероприятии приняли участие представители нашего ДК, включая сотрудников: методиста, управляющего, худрука и директора. Это наша добрая воля и активная гражданская позиция, - рассказал редактору газеты «Нагатинский затон» сотрудник дома культуры Евгений Шугаев.

Насыщенной творческой программой развлекали избирателей ведущие творческие коллективы города Москвы: «Etti-Show», ансамбль народной песни «Нагатица», чувашский хор «Атал», театр-студия ходулистов «PEOPLE-SHOW», студия классической и современной хореографии «Pas de dance».

Фото: ДК "Нагатино"