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Стало известно, сколько пластика попадает в организм с бутилированной водой

РИА Новости
Фото: РИА Новости

В среднем вода из бутылок содержит 325 частиц микропластика на один литр. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Нью-Йорк, их работу публикует orbmedia.org.

В своем исследовании химики изучили 259 бутылок воды из девяти стран из Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Среди отобранных экземпляров были представители известных мировых брендов.

Химический анализ показал, что из всех бутылок лишь 17 не содержали следов микропластика, в то время как в остальных было найдено до 10 тысяч частиц этого вещества на литр. Большинство частиц оказались размером от 6 до 100 микрометров, что приблизительно соответствует толщине человеческого волоса.

При этом большая часть микропластика оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок.

Ранее ученые выяснили, что человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика с момента появления первых технологий его производства, причем две трети сейчас находится на свалках и в "мусорных пятнах" на поверхности Мирового океана.

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