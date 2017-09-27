Ученые рассказали, какие новости распространяются быстрее всего
Фото: РИА Новости
Специалисты Массачусетского технологического института в США выяснили, что ложные сообщения в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее истинных. Об этом сообщает Reuters.
Ученые выяснили, что особенно быстро распространяются «фейковые новости» о политике, а сообщения о финансах и науке – медленно.
При этом особенно важную роль играю громкие заголовки. В ходе исследования ученые проанализировали более 3 млн пользователей Twitter.
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