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Ученые рассказали, какие новости распространяются быстрее всего

Национальная Служба Новостей
Фото: РИА Новости

Специалисты Массачусетского технологического института в США выяснили, что ложные сообщения в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее истинных. Об этом сообщает Reuters.

Ученые выяснили, что особенно быстро распространяются «фейковые новости» о политике, а сообщения о финансах и науке – медленно.

При этом особенно важную роль играю громкие заголовки. В ходе исследования ученые проанализировали более 3 млн пользователей Twitter.

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