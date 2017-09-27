Ученые рассказали, какие новости распространяются быстрее всего

Специалисты Массачусетского технологического института в США выяснили, что ложные сообщения в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее истинных. Об этом сообщает Reuters.

Ученые выяснили, что особенно быстро распространяются «фейковые новости» о политике, а сообщения о финансах и науке – медленно.

При этом особенно важную роль играю громкие заголовки. В ходе исследования ученые проанализировали более 3 млн пользователей Twitter.