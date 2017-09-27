Торговец алкоголя предстанет перед судом в Приморье

Прокуратура города Артема направила в суд уголовное дело в отношении местного предпринимателя за незаконную розничную продажу алкоголя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Однако административные протоколы, выписанные в отношении предпринимателя, не подействовали на него. Он продолжил заниматься розничной продажей алкоголя без лицензии в январе этого года. Незаконная деятельность бизнесмена была пресечена сотрудниками полиции по городу Артему.

Теперь ему грозит крупный штраф или год исправительных работ.