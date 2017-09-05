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Названа главная опасность татуировок

Lenta.ru
Фото: globallookpress.com

Немецкие и французские ученые обнаружили главную опасность татуировок. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, сообщает ускорительный комплекс ESRF (European Synchrotron Radiation Facility).

Специалисты установили, что микрочастицы диоксида титана, содержащиеся в чернилах для татуировок, накапливаются в коже, тогда как соответствующие наночастицы достигают лимфатических узлов.

Диоксид титана, по словам ученых, провоцирует увеличение и нарушение функции лимфатических узлов, а также конформационные изменения содержащихся в них биомолекул.

Распределение частиц диоксида титана от татуировок (на трупных тканях) ученым удалось исследовать рентгенофлуоресцентным анализом (на пучках ID21 и ID16B центра ESRF).

Эксперты отмечают, что перед нанесением татуировки имеет смысл выяснить химический состав пигмента. Большинство чернил содержат органические вещества, однако иногда в них присутствуют неорганические соединения. В частности, диоксид титана — второй наиболее популярный ингредиент, содержащийся в пигментах для татуировок.

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