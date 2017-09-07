В Россию пришел опасный вирус из Китая

Осень 2017 года грозит россиянам волной заболеваемости вирусом ECHO30. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вирус пришел из Китая. Он легко передается по воздуху и уже за день вызывает серозный менингит.

Вирус поражает главным образом людей со слабым иммунитетом и детей. Инфекцию уже подхватили примерно тридцать человек в шести российских регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже разослала в регионы предупреждение об опасности роста заболеваемости вирусом осенью этого года.

Вирус ECHO30 появился 20 лет назад. Он является главной причиной серозного менингита. Полиомиелит и Коксаки — его родственники.

В 2013 году Роспотребнадзор выпустил инструкцию по профилактике менингита. Так, врачи советуют соблюдать правила гигиены, пить только кипяченую воду и покупать продукты в проверенных магазинах.

Менингит - опасное заболевание. Предупредите друзей - для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: