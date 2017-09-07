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Опасная инфекция может перекинуться из Украины в Россию

Рамблер
Фото: depositphotos.com

Украина переживает «тяжелейшую ситуацию» с вакцинацией населения. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре. Заявление публикуется на сайте ведомства.

«На сегодняшний день это (на Украине - прим. Рамблер) одни из самых низких показателей вакцинации населения в мире. Аналитический центр обращает внимание, что из 473 украинцев, заболевших корью в июне 2017 года, 70% были детьми или подростками, не привитыми против этой инфекции», - заявили в ведомстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полный курс иммунизации против кори на Украине получил лишь каждый третий ребёнок, против гепатита В – каждый десятый, против дифтерии, коклюша и столбняка – лишь 3% детей. При этом рекомендуемая норма вакцинации детей среди населения составляет 95%. В России этот показатель равняется 98%.


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