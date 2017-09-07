Ученые назвали чистящие средства причиной тяжелого заболевания

Регулярное использование дезинфицирующих средств связано с высоким риском развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). К такому выводу пришли ученые из Французского национального института здоровья и медицинских исследований (INSERM), сообщает портал EurekAlert.

Доктор Ориан Дюма (Orianne Dumas) и ее коллеги проанализировали данные свыше 55 тысяч женщин, включенных во второе исследование здоровья медсестер в США, начавшееся в 1989 году. Ученые выбрали медработников, не страдающих от ХОБЛ в 2009 году, и проследили за ними вплоть до мая 2017-го. За это время у 663 медсестер диагностировали указанное заболевание. При этом специалисты с помощью специального опросника фиксировали, как часто сотрудницы медучреждений использовали в своей работе дезинфицирующие средства. Полученные результаты скорректировали с учетом таких факторов, как курение, возраст, индекс массы тела и этническая принадлежность.

- Мы обнаружили, что медсестры, которые используют дезинфицирующие средства для чистки поверхностей на регулярной основе - по крайней мере один раз в неделю - на 22 процента чаще страдали от развития ХОБЛ, - говорит Ориан Дюма.

Исследователи также оценили воздействие конкретных дезинфицирующих средств, таких как: глутаровый альдегид (сильное вещество, используемое для обработки медицинских инструментов), отбеливатель, перекись водорода, спиртовые и четвертичные аммониевые соединения (в основном используемые для дезинфекции пола и мебели). Все они были связаны с повышенным риском возникновения ХОБЛ в пределах от 24 до 32 процентов.

- Некоторые из этих средств, такие как отбеливатель и соединения четвертичного аммония часто используются в домашних условиях. В более ранних исследованиях уже была обнаружена связь между астмой и воздействием на организм чистящих средств, поэтому важно продолжить исследования в этом направлении, - отметила доктор Дюма.

Справка "РГ"

Для хронической обструктивной болезни легких характерно частично необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани легких на раздражение различными патогенными частицами и газами. Следствиями заболевания являются ограничение работоспособности и инвалидность.