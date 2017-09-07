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В самое сердце: ученые назвали пять самых вредных продуктов для главной мышцы

РЕН ТВ
Фото: ren.tv

Специалисты в области сердечно-сосудистых заболеваний составили рейтинг самых вредных продуктов для сердца, сообщает "Комсомольская правда".  Кроме того, ученые назвали первые признаки проблем с сердцем, которые обычно остаются без внимания.

По данным исследования, причиной всплеска болезней, связанных с сердцем, является не только стресс, но и изменение питания. В районе человека стали преобладать продукты со "скрытыми" жирами. При этом от этих жиров не может обезопасить приобретение более дорогих продуктов.

По данным исследователей Мюнхенского университета, пятерку самых "богатых" "скрытыми" жирами продуктов составляют:

1) Изделия с модифицированными жирами и маргарином, сдобное печенье, торты с кремом.

2) Копченое

3) Икра - как красная, так и черная.

4) Шампанское и вина "с газиками".

5) Пиво. Отметим, что больше 0,5 литра в день  для мужчин, и 0,33 - для женщин.

При этом отмечается, что первыми признаками проблем с сердцем являются не боль в левой половине груди, а следующие явления:

1) Нарушение сна, сопряженное с тревожностью

2) Дневная усталость без видимой причины

3) Ощущение нехватки воздуха во время физических нагрузок.

Кстати, среди видов спорта самыми полезными для сердца оказались плавание, бег и пилатес, то есть, аэробные нагрузки.

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