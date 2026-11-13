Ученые обнаружили, что анализ крови может помочь определить, каким пациентам с распространенным раком простаты лучше подходит прицельная лучевая терапия. Результаты исследования специалистов из Института исследований рака в Лондоне и больницы Royal Marsden опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали образцы крови 77 мужчин с раком простаты, который продолжал прогрессировать на фоне гормонального лечения. Перед лучевой терапией ученые проверили наличие циркулирующей опухолевой ДНК — фрагментов генетического материала, выделяемых раковыми клетками в кровь.

Выяснилось, что у пациентов без обнаруживаемой опухолевой ДНК заболевание оставалось под контролем значительно дольше. Медианный период без прогрессирования рака составил 7,8 месяца против трех месяцев у мужчин с положительным результатом анализа.

Через полгода после лечения признаки прогрессирования отсутствовали у 58 процентов пациентов без обнаруживаемой опухолевой ДНК и только у 21 процента мужчин, у которых она присутствовала в крови.

По мнению исследователей, наличие опухолевой ДНК может указывать на активность рака в участках организма, которые еще невозможно обнаружить при сканировании.

Авторы считают, что в будущем такой анализ поможет точнее подбирать лечение и определять пациентов, которым прицельная лучевая терапия принесет наибольшую пользу.

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