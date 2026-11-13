Сахарный диабет второго типа оказался связан с повышением риска развития болезни Альцгеймера на 53 процента. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты 40 исследований. Работа опубликована в журнале Alzheimer's Research & Therapy (AR&T).

Специалисты изучили научные данные, охватывающие в общей сложности более 27 миллионов наблюдений. Они оценили, насколько часто болезнь Альцгеймера развивается у людей с диабетом второго типа и как наличие заболевания связано с риском деменции.

Выяснилось, что у людей с диабетом второго типа риск болезни Альцгеймера был в среднем на 53 процента выше, чем у людей без этого заболевания. При этом ежегодно регистрировалось около пяти новых случаев болезни Альцгеймера на каждую тысячу человек с диабетом.

Ученые также обнаружили, что частота новых случаев заболевания была несколько выше среди женщин, чем среди мужчин. Однако относительное повышение риска, связанное с диабетом, оказалось практически одинаковым для обоих полов.

Результаты сохранялись при проведении дополнительных статистических проверок и анализе отдельных групп участников.

Авторы подчеркнули, что полученные данные указывают на необходимость уделять больше внимания профилактике когнитивных нарушений у людей с диабетом второго типа. При этом выявленная связь сама по себе не доказывает, что диабет непосредственно вызывает болезнь Альцгеймера.

Ранее стало известно, что курение связано с повышенным риском развития деменции.